قمة مرتقبة في حماة بين النواعير والأهلي بختام الجولة الأولى من “فاينال 6” لدوري سلة الرجال

تختتم مساء اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الأولى من دور الستة الكبار (فاينال 6) لدوري كرة السلة للرجال، بلقاء يجمع النواعير مع ضيفه أهلي حلب في صالة “صالح علواني” بمدينة حماة، في مواجهة تحمل شعار الإثارة والندية بين فريقين يطمحان لبداية قوية في هذا الدور الحاسم.

ويدخل أهلي حلب اللقاء باحثاً عن مواصلة مسار الاستقرار الفني الذي يعيشه تحت قيادة مدربه اللبناني جاد الحاج، حيث ظهرت بصمات الأخير بوضوح على مستوى الأداء الفردي والجماعي.

ويعول الفريق الأهلاوي على أسلوبه المعتمد على الدفاع الضاغط والتحول الهجومي السريع، مستفيداً من معنويات لاعبيه المرتفعة ودكة بدلاء قوية، لإدراك فوز ثمين خارج القواعد.

من جانبه، يدخل النواعير المواجهة بجاهزية فنية عالية، مدعوماً بتعاقدات جديدة على مستوى اللاعبين الأجانب لتعزيز صفوفه.

ويبرز النواعير كخصم صعب المراس على أرضه، معتمداً على الجماعية في الأداء والتناغم الكبير بين عناصره تحت إشراف كادره التدريبي الذي يجيد قراءة الخصوم وتوظيف الإمكانات المتاحة بأفضل صورة ممكنة.

وكانت مواجهات الفريقين في الدور المنتظم قد شهدت تبادلاً للفوز، حيث تفوق النواعير ذهاباً بنتيجة (90-67) نقطة، بينما رد أهلي حلب الدين في لقاء الإياب وحسمه لصالحه بنتيجة (85-74) نقطة، ما يجعل مباراة الليلة بمثابة فك ارتباط ومؤشراً مهماً لشكل المنافسة في هذه المرحلة.