الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية رابعة متأثراً بقوة الدولار‎ ‎

لندن-سانا
تتجه أسعار الذهب نحو تسجيل خسارتها الأسبوعية الرابعة على التوالي، مع استمرار قوة الدولار الأمريكي وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة ورفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
وذكرت وكالة رويترز اليوم الجمعة، أن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية إلى ما دون مستوى 4000 دولار للأوقية، وسط توقعات باستمرار الضغوط على المعدن النفيس، في حين تراجعت أيضاً أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم، متجهة إلى تسجيل خسائر أسبوعية.
واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أقوى مستوياته منذ أيار 2025، في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، ما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
ويتوقع الخبراء الماليون أن يستمر التصحيح الذي يشهده الذهب على مدى عدة أشهر، منذ بلوغه أعلى مستوياته على الإطلاق في أواخر كانون الثاني، نحو مستوى 3400 دولار على الأمد الطويل.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.2 بالمئة إلى 56.01 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 2.4 بالمئة إلى 1563.20 دولاراً، وخسر البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1165.93 دولاراً، وتتجه المعادن الثلاثة نحو تكبد خسارة أسبوعية.