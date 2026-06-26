الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية رابعة متأثراً بقوة الدولار‎ ‎

لندن-سانا‏

تتجه أسعار الذهب نحو تسجيل خسارتها الأسبوعية الرابعة على التوالي، مع استمرار قوة ‏الدولار الأمريكي وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة ورفع أسعار ‏الفائدة لكبح التضخم‎.‎

وذكرت وكالة رويترز اليوم الجمعة، أن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية إلى ما ‏دون مستوى 4000 دولار للأوقية، وسط توقعات باستمرار الضغوط على المعدن ‏النفيس، في حين تراجعت أيضاً أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم، متجهة إلى تسجيل ‏خسائر أسبوعية‎.‎

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أقوى مستوياته منذ أيار 2025، في طريقه لتحقيق ‏مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، ما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات ‏الأخرى‎.‎

ويتوقع الخبراء الماليون أن يستمر التصحيح الذي يشهده الذهب على مدى عدة أشهر، منذ ‏بلوغه أعلى مستوياته على الإطلاق في أواخر كانون الثاني، نحو مستوى 3400 دولار ‏على الأمد الطويل‎.‎

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.2 بالمئة ‏إلى 56.01 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 2.4 بالمئة إلى 1563.20 دولاراً، وخسر ‏البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1165.93 دولاراً، وتتجه المعادن الثلاثة نحو تكبد خسارة ‏أسبوعية‎.‎