المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 26 من حزيران 2026

دمشق:

1 – عرضُ أفلام الأطفال المدبلجة “مولان 2″، و”الروبوت البري” في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4:00 عصراً، والـ 6:00 مساءً.

2 – عرض مسرحية الأطفال “أليس في بلاد العجائب” لفرقة عمو سعيد، على خشبة مسرح الخيام الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – انطلاق عروض مسرحيةِ “بروفة يوم الحساب” باكورة أعمال فرقة دمشق المسرحية على خشبة مسرح الحمراء، الساعة الـ 7:30 مساءً.

4 – عرض أفلام “صقر كناريا، حكاية لعبة 5، سفن دوجز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

مناقشة وتحليل كتاب “الإنسان يبحث عن معنى”، للكاتب فيكتور فرانكل، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 3 ظهراً.

حماة:

عرض الفيلم السينمائي “ليلة متأخرة مع الشيطان” في سينما سلمية الساعة الـ 8:00 مساءً.

طرطوس:

عرضُ أفلام الأطفال المدبلجة “السنافر”، و”الروبوت البري” في صالة سينما كندي طرطوس الرئيسية، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 5:15 عصراً.

حلب:

1 – انطلاقُ حملةِ تنظيفِ “الجامع الرومي” التطوعيةِ (جانب باب قنسرين)، بتنظيمٍ من جمعيةِ العادياتِ، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – عرض مسرحية “حوش عربي” على خشبة مسرح دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – الحفل الموسيقي “مرحباً حلب” للفنان أحمد أزرق، ضمن المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للجمعية الطبية السورية الأمريكية SAMS، في قلعة حلب التاريخية، الساعة الـ 7 مساءً.

4 – عرض أفلام “مياه عميقة، حقيبة الرأس، إكس مراتي، سفن دوجز، حكاية لعبة، الكراش”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:00مساءً.