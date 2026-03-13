حمص الفداء يتجاوز ضيفه الشبيبة في دوري كرة السلة

حمص-سانا

تغلب فريق حمص الفداء على ضيفه الشبيبة بنتيجة 87-83 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في صالة غزوان أبو زيد في حمص، ضمن منافسات الدوري السوري للرجال بكرة السلة.

وسيطر لاعبو حمص الفداء على مجريات اللقاء منذ بدايته حتى إعلان صافرة النهاية، حيث أنهى الربع الأول متقدماً بنتيجة 22-20، وفي الربع الثاني وسع تقدمه لينتهي بفارق تسع نقاط لمصلحة أصحاب الأرض وبواقع 54-45 نقطة، وفي الربع الثالث واصل حمص الفداء تفوقه متقدماً بفارق 13 نقطة وبواقع 74-61.

DSC05316 حمص الفداء يتجاوز ضيفه الشبيبة في دوري كرة السلة

ورغم تمكن الشبيبة من تقليص الفارق في الربع الأخير من المباراة، إلا أن الفوز بقي من نصيب حمص الفداء بفارق أربع نقاط، وبنتيجة نهائية 87-83 نقطة.

وبهذه النتيجة وصل حمص الفداء للنقطة الـ 13 وارتقى للمركز الثالث على لائحة الترتيب، متقدماً على الشبيبة الذي احتل المركز الرابع بفارق التسجيل.

ويتصدر النواعير وأهلي حلب ترتيب الفرق برصيد 14 نقطة.

