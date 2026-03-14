آرسنال يواجه إيفرتون وتشيلسي يلاقي نيوكاسل في أبرز مباريات الدوري الإنكليزي

عواصم-سانا

تقام اليوم مجموعة من المواجهات المهمة في الدوري الإنكليزي الممتاز التي قد تحدث تغييرات في جدول الترتيب، أبرزها مباراتا آرسنال وإيفرتون، وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد.

ويستضيف آرسنال “المتصدر” على أرضه وبين جماهيره، فريق إيفرتون (صاحب المركز الثامن)، في قمة مهمة ضمن سباق الصدارة، حيث يدخل آرسنال المباراة بثقة كبيرة وأداء متصاعد، بينما يحاول إيفرتون الخروج بنتيجة إيجابية تُنعش آماله في الابتعاد عن المراكز المتأخرة.

وفي مباراة ثانية، يدخل تشيلسي (الخامس) – الباحث عن الاستقرار الفني – مواجهة قوية مع نيوكاسل يونايتد (الثاني عشر) الذي يقدم موسماً متذبذباً، لكنه يبقى خطيراً في المباريات الكبيرة، وسيعتمد تشيلسي على سرعة لاعبيه في الأطراف، بينما يراهن نيوكاسل على القوة البدنية والهجمات المرتدة.

كما يستضيف بيرنلي (التاسع عشر) فريق بورنموث (التاسع) في مواجهة تحمل طابع الصراع للهروب من مناطق الخطر، إذ يبحث بيرنلي عن نقاط ثمينة على أرضه، بينما يدخل بورنموث اللقاء بطموح تعزيز موقعه في منتصف الجدول.

وفي قمة مثيرة، يلتقي وست هام (الثامن عشر) الطامح لمواصلة نتائجه الجيدة، ومانشستر سيتي (الثاني) الذي لا يريد التفريط بأي نقطة في سباق اللقب، ويدخل “السيتي” اللقاء بترسانة هجومية قوية، فيما يعوّل وست هام على جماهيره وسلاح الهجمات المنظمة.

إلى ذلك، يستقبل برايتون (الرابع عشر) – صاحب الأداء الهجومي الممتع – فريق سندرلاند (الحادي عشر)، الذي يحاول إثبات نفسه بعد عودته للمنافسة بين الكبار، ويسعى برايتون لاستعادة نغمة الانتصارات، فيما يأمل سندرلاند في خطف نتيجة إيجابية خارج الديار.