ريال مدريد يتجاوز بيلباو في الدوري الإسباني لكرة القدم

مدريد-سانا

تجاوز ريال مدريد مستضيفه أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة المقدمة من الجولة 19، والتي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الدوري الإسباني بكرة القدم.

الفرنسي كيليان مبابي سجل ثنائية في الدقيقتين 7 و59، فيما سجل مواطنه إداوردو كامافينغا الهدف الثالث في الدقيقة 42.

بهذا الفوز رفع الريال رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر برشلونة (37 نقطة)، أما الفريق المضيف فتجمد رصيده عند النقطة 20 في المركز الثامن.

وكان برشلونة اعتلى الصدارة أمس بفوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

