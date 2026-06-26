مباراة تونس مع هولندا في كأس العالم مهددة بالتأجيل لظروف جوية

واشنطن-سانا

أفادت مصار صحفية أن مباراة منتخب تونس مع نظيره الهولندي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم، المقررة فجر اليوم الجمعة، مهددة بالتأجيل، بسبب توقعات جوية مقلقة في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، التي تحتضن المواجهة.

وبحسب التقارير، فإن المنطقة تشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع توقعات بارتفاع فرص العواصف الرعدية إلى 70 بالمئة، إلى جانب أمطار غزيرة وتحذيرات من فيضانات محتملة.

وأشارت صحيفة “ذا صن البريطانية إلى أن الأحوال الجوية قد تدفع المنظمين إلى تأخير انطلاق المباراة أو تعليقها مؤقتاً، في ظل القواعد الصارمة المعمول بها في الولايات المتحدة بشأن الفعاليات الرياضية المفتوحة.

وتظهر التوقعات أن الأمطار والعواصف قد تشتد، مع استمرار الاضطرابات الجوية حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة.

ولا يقتصر خطر التأجيل على هطول الأمطار فقط، إذ تفرض السلطات الأمريكية إجراءات صارمة في حال رُصد البرق بالقرب من الملاعب، ووفق لوائح الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، لا يُسمح بإقامة أو مواصلة الأحداث الرياضية في الهواء الطلق إذا تم تسجيل صواعق ضمن نطاق ثمانية أميال من موقع الحدث.

وكانت ظروف مشابهة قد تسببت مؤخراً في إيقاف مباراة فرنسا والعراق لمدة قاربت الساعتين خلال البطولة الحالية.