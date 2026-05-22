انطلاق ماراثون “OXYGEN” في مخيم العائدين بحمص لتعزيز الوعي الصحي

حمص-سانا

أقيمت في مخيم العائدين بحمص فعاليات النسخة الأولى من ماراثون “OXYGEN”، الذي تنظمه مديرية الرياضة والشباب بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، تحت شعار “أركض من أجل صحتك ومجتمعك”، بمشاركة شباب من عمر 16 إلى 30 عاماً.

ويهدف الماراثون إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع الرياضة ونشر روح التعاون والطاقة الإيجابية بين الشباب، حيث انطلق المشاركون من أمام مبنى الأونروا لمسافة 3 كيلومترات ضمن شوارع المخيم.

وأكد مدرب المنتخب الوطني لألعاب القوى إبراهيم إبراهيم في تصريح لـ سانا، أن الفعالية تحمل رسالة اجتماعية في بناء المجتمع وتوحيد الجهود لرفد المنتخبات الرياضية بالشباب، مشيراً إلى أن الرياضة تسهم في نشر الثقافة المجتمعية ورفع اسم سوريا في المحافل الرياضية.

وأوضح المشرف على الماراثون كنان ضعيف أن الفعالية تأتي ضمن حملة “أوكسجين” لنشر الوعي بأهمية الرياضة النفسية والجسدية، وتحفيز الشباب على المشاركة بالأنشطة الرياضية.

وبيّن ضعيف أن التحضيرات شملت تجهيزات لوجستية ونقطة طبية ومرافقة من الدفاع المدني لضمان السلامة.

وتعكس هذه الفعالية حرص الجهات المنظمة على تعزيز حضور الرياضة في الحياة اليومية للشباب، وترسيخ دورها في بناء مجتمع واعٍ وصحي، بما يسهم في دعم الطاقات الشابة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والمجتمعية.

