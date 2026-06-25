التشيكي باتريك شيك يعلن اعتزاله دولياً بعد خروج منتخب بلاده المخيب من كأس العالم

واشنطن-سانا

أعلن المهاجم التشيكي باتريك شيك أن مسيرته الدولية انتهت، وذلك بعد ساعات من خروج منتخب ‏بلاده من كأس العالم لكرة القدم 2026، بخسارة أمام المكسيك 0-3 في الجولة الثالثة من دور ‏المجموعات.‏

ولعب مهاجم باير ليفركوزن الألماني البالغ 30 عاماً المباريات الثلاث لمنتخب بلاده في البطولة، ‏ولم يسجل أي هدف، فيما اكتفى الفريق بنقطة واحدة إثر تعادل مع جنوب أفريقيا في المجموعة ‏الأولى.‏

سجل شيك الذي عانى من الإصابات 26 هدفاً في 56 مباراة دولية منذ ظهوره الأول عام 2016.‏

وكتب شيك على إنستغرام: “وصلت مسيرتي الدولية إلى نهايتها اليوم”.‏

وبدأ شيك مسيرته في سبارتا براغ ولعب لاحقا مع سمبدوريا وروما الإيطاليين ولايبزيغ الألماني ‏قبل أن ينضم إلى باير ليفركوزن في 2020.‏

وترك الهداف التشيكي بصمته في كأس أوروبا 2020، حيث توّج هدافاً للبطولة بخمسة أهداف إلى ‏جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو.‏