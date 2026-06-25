التشيكي باتريك شيك يعلن اعتزاله دولياً بعد خروج منتخب بلاده المخيب من كأس العالم

واشنطن-سانا
أعلن المهاجم التشيكي باتريك شيك أن مسيرته الدولية انتهت، وذلك بعد ساعات من خروج منتخب بلاده من كأس العالم لكرة القدم 2026، بخسارة أمام المكسيك 0-3 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
ولعب مهاجم باير ليفركوزن الألماني البالغ 30 عاماً المباريات الثلاث لمنتخب بلاده في البطولة، ولم يسجل أي هدف، فيما اكتفى الفريق بنقطة واحدة إثر تعادل مع جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى.
سجل شيك الذي عانى من الإصابات 26 هدفاً في 56 مباراة دولية منذ ظهوره الأول عام 2016.
وكتب شيك على إنستغرام: “وصلت مسيرتي الدولية إلى نهايتها اليوم”.
وبدأ شيك مسيرته في سبارتا براغ ولعب لاحقا مع سمبدوريا وروما الإيطاليين ولايبزيغ الألماني قبل أن ينضم إلى باير ليفركوزن في 2020.
وترك الهداف التشيكي بصمته في كأس أوروبا 2020، حيث توّج هدافاً للبطولة بخمسة أهداف إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو.