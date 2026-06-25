المغرب يرافق البرازيل إلى دور الـ 32 من مونديال 2026‏

واشنطن-سانا
تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ32 في نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء على ملعب مدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.
وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من أشرف حكيمي في الدقيقة الـ39، وإسماعيل صيباري في الدقيقة الـ45، وسفيان رحيمي في الدقيقة الـ78، وياسين جسيم في الدقيقة الـ89، فيما جاء هدفا هايتي عبر ياسين بونو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ10، وإسيدور في الدقيقة الـ43.
وبهذا الفوز رفع منتخب المغرب رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، ليبلغ الدور المقبل، فيما ودع منتخب هايتي البطولة من دون أي نقطة.
وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، تغلب منتخب البرازيل على منتخب إسكتلندا بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بالتوقيت نفسه على ملعب ميامي.
وأحرز فينيسيوس جونيور هدفين للبرازيل في الدقيقتين الـ7 و45+3، وأضاف ماتيوس كونيا الهدف الثالث في الدقيقة الـ60.
وتصدر منتخب البرازيل ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على منتخب المغرب، بينما توقف رصيد إسكتلندا عند 3 نقاط في المركز الثالث.