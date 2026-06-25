المغرب يرافق البرازيل إلى دور الـ 32 من مونديال 2026‏

واشنطن-سانا

تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ32 في نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل ‏هدفين، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء على ملعب مدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من ‏منافسات المجموعة الثالثة.‏

وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من أشرف حكيمي في الدقيقة الـ39، وإسماعيل صيباري في الدقيقة الـ45، وسفيان ‏رحيمي في الدقيقة الـ78، وياسين جسيم في الدقيقة الـ89، فيما جاء هدفا هايتي عبر ياسين بونو بالخطأ في مرماه في الدقيقة ‏الـ10، وإسيدور في الدقيقة الـ43.‏

وبهذا الفوز رفع منتخب المغرب رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، ليبلغ الدور المقبل، فيما ودع منتخب هايتي البطولة ‏من دون أي نقطة.‏

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، تغلب منتخب البرازيل على منتخب إسكتلندا بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء ‏الذي أقيم بالتوقيت نفسه على ملعب ميامي.‏

وأحرز فينيسيوس جونيور هدفين للبرازيل في الدقيقتين الـ7 و45+3، وأضاف ماتيوس كونيا الهدف الثالث في الدقيقة ‏الـ60.‏

وتصدر منتخب البرازيل ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على منتخب المغرب، بينما توقف رصيد ‏إسكتلندا عند 3 نقاط في المركز الثالث.‏