كرواتيا تفوز على بنما وتنعش آمالها في التأهل لدور ال32 بكأس العالم 2026

تورنتو-سانا

فاز منتخب كرواتيا على نظيره البنمي بهدف دون رد ، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأربعاء في مدينة تورنتو الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية عشرة في كأس العالم 2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 عبر أنتي بوديمير، الذي استغل إحدى الفرص داخل منطقة الجزاء.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية عشرة، ويستعيد آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ 32 قبل الجولة الأخيرة.

وتلقى منتخب بنما خسارته الثانية على التوالي في البطولة، وبقي في المركز الرابع والأخير بالمجموعة دون نقاط، لتتعقد مهمته بشكل كبير في مواصلة مشواره بالمونديال، ويأتي المنتخب الإنكليزي والغاني في المركز الأول والثاني ولكل منهما أربع نقاط.

ومن المنتظر أن تشهد الجولة الثالثة والأخيرة صراعاً قوياً لحسم بطاقات التأهل، في ظل تقارب حظوظ المنتخبات المتنافسة.