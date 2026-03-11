قمة تقليدية اليوم بين أهلي حلب والوحدة بدوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

يلتقي أهلي حلب مع الوحدة الليلة في أبرز مواجهات الدوري السوري لكرة السلة في قمة تقليدية عادة ما تشهد إثارة من نوع خاص، نظراً لجماهيرية الفريقين والتنافس الكبير بينهما.

المباراة التي تقام في التاسعة والنصف مساءً ،في صالة الشهباء يدخلها أهلي حلب لمصالحة جمهوره بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها في المواجهة السابقة أمام النواعير والأداء المتواضع الذي ظهر به بعد تبديل المحترفين.

أما الوحدة الذي تعرض أيضاً للخسارة في المباراة الماضية أمام الشبيبة في حلب، فيرغب بتحقيق الفوز وتأكيد حضوره القوي مع محترفيه، وفرض أسلوب لعبه المنظم المعتمد على الدفاع القوي والانتقال السلس نحو الهجوم.

ويتصدر النواعير الترتيب بـ 14 نقطة يليه أهلي حلب والشبيبة والكرامة بـ 12 نقطة لكل فريق، وفارق التسجيل يفصل بينهما وحمص الفداء 11 نقطة والوحدة والجيش 10 نقاط والحرية 9 نقاط والثورة 8 نقاط.

