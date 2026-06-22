بهدف العودة للمنافسة.. “محاربو الصحراء” يواجهون “النشامى” في كأس العالم 2026

كاليفورنيا-سانا



يبحث منتخبا الجزائر والأردن لكرة القدم عن فوزهما الأول في بطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقيان عند الساعة السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء على ملعب “ليفاي” في منطقة خليج سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة.



ويدخل المنتخبان اللقاء برصيد خالٍ من النقاط بعد تعثرهما في الجولة الافتتاحية، حيث تعرض المنتخب الجزائري لخسارة أمام نظيره الأرجنتيني بثلاثة أهداف دون رد على ملعب كانساس سيتي، في حين خسر المنتخب الأردني أمام منتخب النمسا بثلاثة أهداف لهدف، وسجل هدفه الوحيد المهاجم علي علوان.



وتكتسب المواجهة العربية الخالصة أهمية بالغة لكلا الطرفين للإبقاء على آمال التأهل إلى الدور الثاني، إذ إن الفوز سيعيد صاحبه إلى دائرة المنافسة بقوة على إحدى بطاقات العبور، بينما يعقد التعثر مجدداً حسابات التأهل قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.



إحصائياً، يتطلع المنتخب الجزائري إلى تفعيل فاعليته الهجومية وهز الشباك للمرة الأولى في المونديال الحالي، مستنداً إلى أرقامه الأخيرة حيث حقق ثلاثة انتصارات وتعادلاً مقابل خسارتين في آخر ست مواجهات له في مختلف المسابقات مسجلاً 12 هدفاً.



وفي المقابل، يسعى المنتخب الأردني إلى إنهاء سلسلة من ست مباريات متتالية غاب فيها الفوز عنه، ومعالجة الثغرات الدفاعية، ولا سيما في الشوط الأول الذي استقبلت فيه شباكه 8 أهداف في لقاءاته الأخيرة.



يذكر أن المجموعة العاشرة تتصدرها الأرجنتين برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن النمسا صاحبة المركز الثاني بالرصيد ذاته، في حين يحتل منتخبا الأردن والجزائر المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.