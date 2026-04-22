أهلي حلب يفوز على فريق الثورة في دوري كرة السلة للرجال

دمشق-سانا

حقق أهلي حلب فوزاً كبيراً على فريق الثورة بنتيجة 107-59 نقطة، في دوري كرة السلة للرجال، في المباراة التي جمعتهما في صالة راتب الشيخ نجيب بنادي الوحدة في دمشق.

ودخل فريق أهلي حلب المباراة بقوة هجومية وعينه على تحقيق الفوز بعد خسارته الماضية أمام حمص الفداء، واستطاع التقدم في نهاية الربع الأول بواقع 29-9 نقاط.

وزج مدرب أهلي حلب، جاد الحاج، في الربع الثاني بعدد من اللاعبين الشباب، الذين تم ترفيعهم حديثاً إلى فئة الرجال، ليسهموا في رفع رصيد الفريق من النقاط إلى 58 نقطة مقابل 25 نقطة للثورة.

وقلص فريق الثورة الفارق مع بداية الربع الثالث، قبل أن يعود أهلي حلب للارتداد السريع والاختراقات عن طريق يزن الحريري، لينتهي الربع بتقدم أهلي حلب بواقع 75- 43 نقطة.

واعتمد أهلي حلب في معظم مجريات الربع الرابع على اللاعبين المحليين، ليتجاوز أهلي حلب حاجز 100 نقطة، ويفوز بالمباراة بفارق 48 نقطة.

وتقام اليوم في صالة غزوان أبو زيد مباراة تجمع حمص الفداء مع الوحدة في البطولة ذاتها.