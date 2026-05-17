مانشستر يونايتد يتجاوز نوتينغهام فورست في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

تخطى مانشستر يونايتد ضيفه نوتينغهام فورست 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن المرحلة الـ 37 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل لمانشستر يونايتد، لوك شو، في الدقيقة الـ 5، والبرازيلي كونيا في الدقيقة الـ 54، والكاميروني بريان مبويمو في الدقيقة الـ 75، في حين سجل للخاسر، البرازيلي موراتو في الدقيقة الـ 52 ومورغان جيبس-وايت في الدقيقة الـ 77.

وصار رصيد اليونايتد 68 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد نوتينغهام عند النقطة الـ 43 في المركز السادس عشر.