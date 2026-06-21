اليابان تفوز على تونس برباعية نظيفة في المباراة الـ 1000 بتاريخ كأس العالم

مكسيكو سيتي-سانا

تعرض المنتخب التونسي لخسارة قاسية أمام نظيره الياباني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب “مونتيري غوادلوب” في المكسيك، ضمن منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتكتسب هذه المواجهة طابعاً استثنائياً خاصاً لكونها تحمل الرقم 1000 في تاريخ مباريات بطولة كأس العالم منذ انطلاقتها.

وباغت المنتخب الياباني منافسه التونسي بهدف مبكر سجله اللاعب دايتشي كامادا في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول بعد تسديدة من مسافة قريبة مستغلاً تمريرة كيتو ناكامورا.

وواصل “الساموراي” الياباني أفضليته الهجومية وسط تراجع وصعوبات بدنية للمنتخب التونسي، لينجح اللاعب أياسي أويدا في تعزيز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 30 إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة حاسمة من كو إيتاكورا، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليابان بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب التونسي تقليص الفارق وأهدر لاعبه حنبعل المجبري فرصة محققة في الدقيقة 49، قبل أن يعود المنتخب الياباني لفرض إيقاعه وإحكام سيطرته على مجريات اللعب.

وفي الدقيقة 69، قضى اللاعب جونيا إيتو على آمال “نسور قرطاج” بتسجيله الهدف الثالث لليابان من تسديدة متقنة استقرت في الزاوية الأرضية اليمنى لمرمى الحارس التونسي أيمن دحمان، الذي أنقذ بدوره مرماه من أهداف أخرى محققة.

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء، واصل المنتخب الياباني هجومه وسط عجز دفاعي للمنتخب التونسي عن مجاراة الإيقاع السريع، ليثمر هذا الضغط عن هدف رابع سجله اللاعب أياسي أويدا في الدقيقة 83 عبر ضربة رأسية متقنة سكنت الزاوية الأرضية اليمنى للحارس التونسي، مستغلاً كرة عرضية من زميله كايشو سانو.

وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب الهولندي ترتيب المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، متقدماً بفارق الأهداف عن نظيره الياباني الذي حل ثانياً برصيد أربع نقاط أيضاً، وجاء المنتخب السويدي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، في حين تذيل المنتخب التونسي ترتيب المجموعة في المركز الرابع والأخير بلا نقاط.