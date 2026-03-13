دورة تدريبية لتأهيل مدربين في رياضة المبارزة في إدلب

إدلب-سانا

أقامت وزارة الرياضة والشباب في محافظة إدلب اليوم، دورة تدريبية لتعليم رياضة المبارزة لعدد من معلمي التربية الرياضة من عدة محافظات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وبين يحيى الزين رئيس اتحاد المبارزة في تصريح لـ سانا، أن الدورة هي الأولى التي تقام بالتنسيق بين وزارتي الرياضة والتربية، لافتاً إلى أن الدورة مهمة وتعتبر نقلة نوعية لتحويل رياضة المبارزة إلى نشاط مدرسي ضمن حصة التربية الرياضية مستقبلاً.

بدوره أوضح رئيس لجنة المدربين في اتحاد المبارزة قصي فارس، أن الدورة تستمر على مدى ثلاثة أيام، وشملت فعالياتها فترات تدريب نظرية وعملية.

ويشارك بالدورة 20 متدرباً من خريجي معاهد وكليات التربية الرياضية من محافظات دمشق ودرعا واللاذقية وحمص وحماة إضافة إلى إدلب،

