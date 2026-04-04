الهلال يعزز صدارته لدوري كرة القدم للسيدات بالفوز على محافظة حمص

DSC 5501 الهلال يعزز صدارته لدوري كرة القدم للسيدات بالفوز على محافظة حمص

حمص-سانا

عزز نادي الهلال صدارته لدوري كرة القدم للسيدات، بعد فوزه على نادي محافظة حمص بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب المنشأة بحمص، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الإياب.

DSC 5501 1 الهلال يعزز صدارته لدوري كرة القدم للسيدات بالفوز على محافظة حمص

وأكد المدير الفني لفريق سيدات الهلال، عمر الصالح، في تصريح لسانا، أن المباراة كانت حاسمة في مسيرة الفريق نحو التتويج باللقب، مشيداً بانضباط اللاعبات وتركيزهن العالي خلال اللقاء، ما أسهم في تحقيق الفوز.

من جهتها، أوضحت نائب رئيس مجلس إدارة نادي محافظة حمص، لمى الطباع، أن الفريق قدم أداءً جيداً وبذل أقصى جهده لتحقيق الفوز لكن لم تترجم الفرص إلى أهداف.

وبهذه النتيجة، رفع فريق سيدات الهلال رصيده إلى 24 نقطة، معززاً صدارته لترتيب الدوري، فيما بقي رصيد سيدات محافظة حمص عند 21 نقطة.

DSC 5482 الهلال يعزز صدارته لدوري كرة القدم للسيدات بالفوز على محافظة حمص
DSC 5483 الهلال يعزز صدارته لدوري كرة القدم للسيدات بالفوز على محافظة حمص
DSC 5487 الهلال يعزز صدارته لدوري كرة القدم للسيدات بالفوز على محافظة حمص
DSC 5494 الهلال يعزز صدارته لدوري كرة القدم للسيدات بالفوز على محافظة حمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك