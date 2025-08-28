بنفيكا البرتغالي يتأهل إلى مرحلة الدوري ببطولة أبطال أوروبا

لشبونة-سانا

تأهل بنفيكا البرتغالي إلى مرحلة الدوري ببطولة أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه فنربخشه التركي بهدف دون رد، وتعادلهما ذهاباً دون أهداف، في الملحق الأخير في التصفيات.

سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد التركي كريم أكتورك أوغلو في الدقيقة الـ35.

كما تأهل كلوب بروج البلجيكي إلى مرحلة الدوري، بعد أن كرر فوزه على ضيفه رينجرز الإسكتلندي 6-0، علماً أنه فاز ذهاباً في إسكتلندا 3-1.

وبلغ كوبنهاغن الدانماركي مرحلة الدوري أيضاً بعد تخطي ضيفه بازل السويسري بنتيجة 2-0، وتعادلهما ذهاباً بهدف لكل منهما.

