كولومبيا تتغلب على أوزبكستان بثلاثية في افتتاح مبارياتها بالمجموعة الحادية عشرة

مكسيكو-سانا
فاز منتخب كولومبيا على نظيره الأوزبكي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما، فجر الخميس، على ملعب “أزتيكا” بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الحادية عشرة في نهائيات كأس العالم 2026.
وتقدم المنتخب الكولومبي عبر دانييل مونيوز في الدقيقة الـ 40، منهياً الشوط الأول متفوقاً بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، نجح منتخب أوزبكستان في إدراك التعادل بواسطة أبوسبيك فايزولاييف في الدقيقة الـ 60، قبل أن يستعيد المنتخب الكولومبي تقدمه سريعاً عن طريق لويس دياز الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 65.
وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+9)، عزز جامينتون كامباز تفوق كولومبيا بإحرازه الهدف الثالث، مؤكداً فوز منتخب بلاده وحصده أول ثلاث نقاط في البطولة.
وتضم المجموعة الحادية عشرة أيضاً منتخبي البرتغال والكونغو، اللذين استهلا مشوارهما في البطولة بالتعادل 1-1 في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.