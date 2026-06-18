كولومبيا تتغلب على أوزبكستان بثلاثية في افتتاح مبارياتها بالمجموعة الحادية عشرة

مكسيكو-سانا‌‎ ‎

فاز منتخب كولومبيا على نظيره الأوزبكي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما، فجر الخميس، على ملعب “أزتيكا” بالعاصمة ‏المكسيكية مكسيكو سيتي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الحادية عشرة في نهائيات كأس العالم 2026.‏

وتقدم المنتخب الكولومبي عبر دانييل مونيوز في الدقيقة الـ 40، منهياً الشوط الأول متفوقاً بهدف دون رد.‏

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب أوزبكستان في إدراك التعادل بواسطة أبوسبيك فايزولاييف في الدقيقة الـ 60، قبل أن يستعيد المنتخب ‏الكولومبي تقدمه سريعاً عن طريق لويس دياز الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 65.‏

وفي الدقيقة التاسعة من‏ الوقت المحتسب بدل الضائع ‏(90+9)‏، عزز جامينتون كامباز تفوق كولومبيا بإحرازه الهدف الثالث، مؤكداً ‏فوز منتخب بلاده وحصده أول ثلاث نقاط في البطولة.‏

وتضم المجموعة الحادية عشرة أيضاً منتخبي البرتغال والكونغو، اللذين استهلا مشوارهما في البطولة بالتعادل 1-1 في المباراة التي ‏أقيمت أمس الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.‏