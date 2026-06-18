وزيرا خارجية قطر ومصر يبحثان المستجدات الإقليمية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار

الدوحة-سانا



بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، آخر المستجدات الإقليمية، والاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الوزير القطري أكد دعم بلاده الكامل لكل الجهود، والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.



وكان الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والإيراني مسعود بيزشكيان وقّعا‏ عن بُعد مذكرة تفاهم تنص على وقف الحرب في الشرق الأوسط في جميع جبهاتها، وفتح مضيق هرمز، على أن يبدأ البلدان في سويسرا يوم غد الجمعة، مفاوضات بشأن ملف إيران النووي والعقوبات المرتبطة ب