الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعقد لقاءً حوارياً مع ذوي الضحايا في القنيطرة

القنيطرة-سانا



عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اليوم الخميس، لقاءً حوارياً في محافظة القنيطرة مع ذوي ضحايا الثورة السورية والمعتقلين والمفقودين، بحضور محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد، وذلك بهدف الاستماع إلى مطالب الأهالي المتعلقة بكشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا.



وشارك في اللقاء رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، ومدير إدارة الذاكرة الوطنية الدكتور محمد الدغيم، ومدير إدارة كشف الحقيقة الدكتور أحمد سيفو، ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة المحامي رديف مصطفى، ومدير إدارة جبر الضرر أحمد حزرومة، إضافة إلى عدد من الفعاليات الرسمية والأهلية في المحافظة.

وتركزت مداخلات ذوي الضحايا والمعتقلين والمفقودين حول ضرورة كشف مصير أبنائهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم ضمن مسار العدالة الانتقالية.





وأوضح عبد اللطيف في تصريح للصحفيين، أن الهيئة استمعت خلال زيارتها إلى محافظة القنيطرة، لمطالب الأهالي المتعلقة بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها السوريون، إضافة إلى قضايا جبر الضرر وتعويض الضحايا وذوي الشهداء.



وأكد عبد اللطيف أن الهيئة ترتكز في عملها على مبادئ أساسية، أبرزها عدم الإفلات من العقاب، مشدداً على أن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين سيخضعون للمحاسبة القانونية، وأن هذه الجرائم غير قابلة للعفو أو التقادم مهما طال الزمن، مؤكداً استمرار عمل الهيئة لكشف الحقائق وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.





بدوره قال الفائز بعضوية مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة الدكتور طارق ذياب في تصريح مماثل: إن اللقاء الذي جمع ذوي الشهداء والضحايا مع أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، شهد نقاشاً بناءً ومثمراً، حيث استمعت الهيئة إلى شكاوى الأهالي وتساؤلاتهم المتعلقة بملفات الشهداء والمفقودين.

وأشار ذياب إلى أن الهيئة وعدت بإجراء التحقيقات اللازمة ومتابعة جميع تفاصيل هذه الملفات، بما يسهم في كشف الحقائق وتحقيق العدالة وإنصاف ذوي الضحايا والمفقودين.





ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في مختلف المحافظات بهدف التواصل المباشر مع الضحايا وذويهم والاستماع إلى مطالبهم وإشراكهم في مسار العدالة الانتقالية.



