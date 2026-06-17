ميسي يعادل كلوزه كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم

واشنطن-سانا
عادل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي رقم أسطورة ألمانيا ميروسلاف كلوزه كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم.
وبثلاثية ميسي على الجزائر اليوم الأربعاء، وصل الأسطورة الأرجنتيني إلى 16 هدفاً في كأس العالم 2026.
ووصل ميسي لمباراته الدولية رقم 200، وأصبح بهذا الإنجاز ثالث لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى هذا الرقم الدولي مع منتخب بلاده.
ويشارك ميسي للنسخة السادسة في نهائيات كأس العالم، بعد ظهوره في نسخ 2006، 2010، 2014، 2018، 2022.
وقاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج بلقب بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.