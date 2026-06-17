ميسي يعادل كلوزه كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم

واشنطن-سانا‏

عادل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي رقم أسطورة ألمانيا ‏ميروسلاف كلوزه كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم.‏

وبثلاثية ميسي على الجزائر اليوم الأربعاء، وصل الأسطورة ‏الأرجنتيني إلى 16 هدفاً في كأس العالم 2026.‏

ووصل ميسي لمباراته الدولية رقم 200، وأصبح بهذا الإنجاز ‏ثالث لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى هذا الرقم الدولي مع ‏منتخب بلاده.‏

ويشارك ميسي للنسخة السادسة في نهائيات كأس العالم، بعد ظهوره ‏في نسخ 2006، 2010، 2014، 2018، 2022.‏

وقاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج بلقب بطولة كأس العالم ‌‏2022 التي أقيمت في قطر.‏