الاتحاد الدولي لكرة القدم يقر جملة من التعديلات تمهيداً لتطبيقها في كأس العالم

زيوريخ-سانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن جملة من التعديلات التحكيمية الجديدة، لتطبيقها في بطولة كأس العالم 2026.

ووفقاً لما أعلنه الفيفا، فإن أبرز التعديلات الجديدة تشمل قاعدة الـ10 ثوان والتي سيتعين فيها على اللاعب الذي يتم استبداله مغادرة أرض الملعب خلال 10 ثوان كحد أقصى، وفي حال تجاوز هذا الوقت، سيتم تأخير دخول اللاعب البديل لمدة دقيقة كاملة، ليجبر فريقه على اللعب بـ10 لاعبين خلال تلك الفترة.

كما فرض الفيفا حداً زمنياً لا يتجاوز الـ 5 ثوان لتنفيذ رميات التماس وركلات المرمى، مع عقوبة مباشرة تتمثل في فقدان الاستحواذ في حال التأخير.

كما أعلن الفيفا قاعدة خاصة بعلاج اللاعبين تنص على أن أي لاعب يتلقى علاجاً طبياً داخل أرض الملعب، سيكون مطالباً بمغادرته والانتظار لمدة دقيقة قبل العودة، باستثناء الحالات التي تنتج عن تدخل يستوجب بطاقة، وهو ما يهدف لمنع التمثيل وإضاعة الوقت.

وتقرر توسيع دور تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث سيُسمح له بمراجعة القرارات الخاطئة المتعلقة بالركلات الركنية، ما يضيف بعداً جديداً لاستخدام التقنية في إدارة المباريات.

وسيكون التواصل مع الحكم مقتصراً على قائد الفريق فقط، مع توقيع عقوبات تصل إلى البطاقة الصفراء على أي لاعب آخر يحاصر الحكم أو يعترض بشكل جماعي.