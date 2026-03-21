بايرن ميونيخ يعزز صدارته للدوري الألماني

برلين-سانا

عزز بايرن ميونيخ صدارته للدوري الألماني بكرة القدم، بفوزه على ضيفه يونيون برلين برباعية دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم على ملعب أليانز أرينا، ضمن الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري.

سجل لأصحاب الأرض مايكل أوليسيه في الدقيقة 43 وسيرجي غنابري في الدقيقتين 46 و67 وهاري كين في الدقيقة 49.

بهذا الفوز وصل البايرن للنقطة 70 في صدارة ترتيب الفرق، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند النقطة 31 في المركز العاشر.

وفي مباراة ثانية تعادل بروسيا مونشنغلادباخ مع كولن 3 – 3 وباير ليفركوزن مع هيدنهايم بالنتيجة نفسها، وفاز فيردر بريمن على فولفسبورغ بهدف دون رد.