الجيش يواجه الطليعة ضمن المربع الذهبي لدوري الرجال لكرة اليد

دمشق-سانا

تستكمل منافسات المربع الذهبي من ‏دوري الرجال لكرة اليد اليوم الثلاثاء، حيث يلتقي فريقا الجيش والطليعة عند الساعة السادسة مساءً، بصالة الجلاء الرياضية بدمشق.

وكانت منافسات المربع الذهبي انطلقت أمس، بلقاء النواعير والشعلة بصالة الجلاء، والذي انتهى بفوز النواعير بنتيجة 32-27.

وستقام الجولة الثانية من المربع الذهبي غداً وبعد غدٍ، حيث يتجدد لقاء النواعير مع الشعلة، ‏والطليعة مع الجيش في صالة ناصح علواني الرياضية ‏بحماة‎ .‎

وينص نظام المنافسة في المربع الذهبي على أن تلعب ‏الفرق، ضمن كل مواجهة على حدة، في مباراتين من ‏أصل ثلاث للتأهل إلى المباراة النهائية، حيث يتأهل الفائز ‏لمرتين متتاليتين مباشرة إلى النهائي، بينما تقام مباراة ‏فاصلة في حال تعادلِ الفريقين بفوزٍ لكل منهما‎.‎