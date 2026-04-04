برشلونة يحسم لقاء القمة أمام أتلتيكو مدريد ويعزز صدارته للدوري الإسباني

مدريد-سانا

حسم برشلونة قمة الجولة 30 من الدوري الإسباني بكرة القدم، بفوز صعب على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد.

ونجح أتلتيكو في افتتاح التسجيل في الدقيقة 39 عبر جوليانو سيميوني، لكن برشلونة رد سريعاً بهدف من ماركوس راشفورد في الدقيقة 41، قبل أن يخطف روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 87، مانحاً فريقه ثلاث نقاط غالية في سباق اللقب على بطولة الدوري.

ويمثل الفوز دفعة كبيرة للبارسا في سباق اللقب، إذ عزز صدارته للدوري، وابتعد بفارق 7 نقاط عن الريال الذي خسر اليوم أمام مايوركا 1-2، فيما تجمد رصيد أتلتيكو عند 57 نقطة في المركز الرابع.

وسيتجدد اللقاء بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

