صافرة عربية في أولى لقاءات المنتخب الألماني بكأس العالم

زيوريخ-سانا

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طاقماً تحكيمياً مغربياً لإدارة مباراة ألمانيا وكوراساو، المقررة غداً الأحد على ملعب هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم 2026.

وسيقود المباراة الحكم الدولي المغربي جلال جيد كحكم رئيسي، بمساعدة مواطنيه زكريا برينسي ومصطفى أكركاد، فيما أُسندت مهمة الحكم الرابع إلى الجنوب إفريقي توم أبونجيل، بينما سيكون مواطنه زخيلي سيويلا حكماً مساعداً احتياطياً.

وقدم الحكم الدولي المصري أمين محمد عمر وطاقم تحكيمه المكون من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، مستوى تحكيمياً وذهنياً متميزاً في لقاء كوريا الجنوبية أمام التشيك ضمن المجموعة الأولى، والتي انتهت بفوز المنتخب الكوري بهدفين مقابل هدف واحد.