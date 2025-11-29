بيراميدز المصري يحقق فوزه الثاني في دوري أبطال أفريقيا

pyrrr.jpg بيراميدز المصري يحقق فوزه الثاني في دوري أبطال أفريقيا

لوساكا-سانا

حقق بيراميدز المصري حامل اللقب فوزه الثاني توالياً في دوري أبطال أفريقيا، بفوزه الصعب على مضيفه باور ديناموز الزامبي لهدف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى.

ويدين بيراميدز بفوزِه للاعبِ خط وسطه محمد رضا الذي أحرز هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الحادية والخمسين، محققاً انتصاره الثاني على التوالي.

وبهذه النتيجة يحتل بيراميدز صدارة المجموعة بالتساوي مع نهضة بركان المغربي برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد ريفرز النيجيري وباور ديناموز في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد.

