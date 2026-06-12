للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم لقاء الافتتاح يشهد ثلاث بطاقات حمراء

مكسيكو سيتي-سانا

شهدت مباراة افتتاح كأس 2026 اليوم الخميس، بين المكسيك صاحبة الأرض وجنوب إفريقيا، طرد ثلاثة لاعبين، وهي المرة الأولى التي تحدث فيها هذه الحالة في تاريخ البطولة التي انطلقت في عام 1930.

وتعرض 3 لاعبين للطرد من المباراة الافتتاحية لكأس العالم، بواقع لاعبين من جنوب إفريقيا وآخر من المكسيك، ففي الدقيقة 50 أشهر الحكم البرازيلي، ويلتون سامبايو، البطاقة الحمراء في وجه لاعب جنوب إفريقيا، سفيفيلو سيتول، كما طرد مواطنه ثيمبا زواني، في الدقيقة 84، ثم المكسيكي سيزار مونتيس في الدقيقة 90+2.

وانتهت المباراة بانتصار المكسيك 2-0، بهدفي خوليان كينيونيس في الدقيقة 9، وراؤول خيمينيز في الدقيقة 67.

وأدار المواجهة الحكم البرازيلي سامبايو، الذي بدأ مسيرته الدولية عام 2013، وشارك في كأس العالم 2022، وقاد فيها 4 مباريات.

وكانت مباراة الكاميرون والأرجنتين في كأس العالم 1990 هي أكثر لقاء شهد طرد لاعبين في مباريات الافتتاح، عندما طرد لاعبا المنتخب الكاميروني أندري كانا-بييك وبنيامين ماسينغ.