اتحاد ألعاب القوى يتحضر لإقامة بطولة التجمعات الشهر القادم

دمشق-سانا

يستعد اتحاد ألعاب القوى لإقامة بطولة التجمعات، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف المحافظات، بهدف توسيع قاعدة المنافسة واكتشاف المزيد من المواهب.

وتقام منافسات الفئة الأولى (رجال وسيدات مواليد 2006 وما دون وشباب وشابات 2007-2008) يوم الـ 4 من نيسان، وتستكمل البطولة في الـ11 من نيسان بإقامة منافسات الناشئين والناشئات 2009- 2010 والأشبال والشبلات 2011-2013 وفق التوزع ذاته.

وتتضمن البطولة سباقات السرعة والتحمل والحواجز، إضافة إلى مسابقات الوثب والرمي والمشي وبرنامج خاص للأشبال.

وتأتي هذه البطولة ضمن جهود الاتحاد لتعزيز قاعدة اللعبة، ورفع مستوى التنافس بين اللاعبين، تمهيداً لاختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات القادمة.