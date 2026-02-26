باريس سان جيرمان وريال مدريد وغلطة سراي تعبر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

عواصم-سانا

تخطى باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، عقبة مواطنه موناكو في طريقه إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تعادلهما 2/2 في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16، في مباراتهما على ملعب “بارك دي برانس”.

وبادر ماغنيس أكليوش بافتتاح النتيجة لموناكو في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بالدقيقة (45)، وأدرك المدافع البرازيلي المخضرم وقائد الفريق ماركينيوس التعادل لأصحاب الأرض بالدقيقة (60).

ومنح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني لفريق المدرب الإسباني لويس إنريكي (66)، وتمكّن الهولندي جوردان تيزيه من معادلة الكفّة لموناكو في الوقت البدل عن ضائع (90+1).

وجاء عبور الفريق الباريسي إلى ثمن النهائي بتفوقه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب للملحق 4/5، حيث فاز في موقعة الذهاب على أرض موناكو بثلاثة أهداف لاثنين.

وحصد ريال مدريد بطاقة العبور إلى ثمن النهائي، بعد أن جدد فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 2-1، في إياب مواجهة الملحق.

وسجل كل من أوريلين تشواميني بالدقيقة (16)، وفينيسيوس بالدقيقة (80) هدفي ريال مدريد، فيما دوّن رافا سيلفا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 14.

يذكر أن ريال مدريد قد فاز ذهاباً على بنفيكا بهدف دون مقابل.

وحسم غلطة سراي التأهل إلى ثمن النهائي، رغم خسارته في إياب الملحق أمام يوفنتوس 2-3.

وبعد خسارته في مباراة الذهاب (5-2)، انتفض يوفنتوس في مواجهة الإياب، مسجلاً 3 أهداف بواسطة كل من مانويل لوكاتيلي بالدقيقة (37 من ركلة جزاء)، وفيديريكو غاتي بالدقيقة (70)، ووستون ماكيني بالدقيقة (82)، لتذهب المواجهة نحو حصتين إضافيّين، بعد التعادل في مجموع المباراتين بالملحق (5-5).

وفي الحصتين الإضافيتين، تمكن كل من فيكتور أوسيمين (101) وباريش يلماز (119) من تسجيل هدفين، ما منح غلطة سراي بطاقة العبور إلى ثمن النهائي رغم الخسارة 2-3.