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اليمن: ميليشيا الحوثي تواصل اعتداءاتها وتستهدف مجدداً مطار عدن‏

20261028220548293 اليمن: ميليشيا الحوثي تواصل اعتداءاتها وتستهدف مجدداً مطار عدن‏
مطار عدن الدولي-وكالة سبأ

‏عدن-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأربعاء أن ميليشيا الحوثي تواصل اعتداءاتها على ‏اليمن، حيث استهدفت مطار عدن الدولي مجدداً بصاروخين باليستيين، ما أسفر عن ‏وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية.‏
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وقال الناطق باسم القوات المسلحة العقيد ماجد النزيلي في بيان: “تواصل ميليشيا الحوثي ‏انتهاكاتها السافرة باستهداف الأعيان المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر إذ أقدمت ‏مساء اليوم على استهداف مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين، في سادس اعتداء، ‏ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية”.‏
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وأضاف النزيلي، أن “هذا الاعتداء يأتي في سياق سلسلة من الهجمات المتكررة التي ‏تنفذها الميليشيا ضد المنشآت المدنية والحيوية، وتهديد حياة المدنيين وسلامة الملاحة ‏الجوية، ويؤكد استمرار نهجها العدائي واستهدافها لمقدرات الشعب اليمني ومصالحه ‏الحيوية”.‏
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وأدانت وزارة النقل اليمنية تجدد استهداف “ميليشيا الحوثي” لمطار عدن الدولي إثر قصفه ‏اليوم الأربعاء بعدد من الصواريخ الباليستية، لترتفع بذلك إلى 6 اعتداءات خلال أيام، ‏مؤكدة أنه تصعيد خطير يهدد سلامة الملاحة الجوية وحياة المدنيين.‏
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