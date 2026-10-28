اليمن: ميليشيا الحوثي تواصل اعتداءاتها وتستهدف مجدداً مطار عدن‏

عدن-سانا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأربعاء أن ميليشيا الحوثي تواصل اعتداءاتها على اليمن، حيث استهدفت مطار عدن الدولي مجدداً بصاروخين باليستيين، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية.
وقال الناطق باسم القوات المسلحة العقيد ماجد النزيلي في بيان: “تواصل ميليشيا الحوثي انتهاكاتها السافرة باستهداف الأعيان المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر إذ أقدمت مساء اليوم على استهداف مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين، في سادس اعتداء، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية”.
وأضاف النزيلي، أن “هذا الاعتداء يأتي في سياق سلسلة من الهجمات المتكررة التي تنفذها الميليشيا ضد المنشآت المدنية والحيوية، وتهديد حياة المدنيين وسلامة الملاحة الجوية، ويؤكد استمرار نهجها العدائي واستهدافها لمقدرات الشعب اليمني ومصالحه الحيوية”.
وأدانت وزارة النقل اليمنية تجدد استهداف “ميليشيا الحوثي” لمطار عدن الدولي إثر قصفه اليوم الأربعاء بعدد من الصواريخ الباليستية، لترتفع بذلك إلى 6 اعتداءات خلال أيام، مؤكدة أنه تصعيد خطير يهدد سلامة الملاحة الجوية وحياة المدنيين.