الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الحصار الأمريكي على كوبا

نيويورك-سانا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قراراً يدعو إلى إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ عام 1962، وذلك للمرة الرابعة والثلاثين منذ عام 1992.
وحظي القرار بتأييد 130 دولة، مقابل معارضة 17 دولة، فيما امتنعت 25 دولة عن التصويت، في حين كان قرار العام الماضي قد حصل على تأييد 165 دولة، وعارضته 7 دول، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
القرار يدعو إلى إلغاء التدابير المفروضة على كوبا
وأعربت الجمعية العامة في قرارها عن قلقها إزاء استمرار الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا، رغم القرارات السابقة الداعية إلى إنهائه، كما أعربت عن قلقها من الآثار السلبية لهذه التدابير على الشعب الكوبي والمواطنين الكوبيين المقيمين في بلدان أخرى.
ودعا القرار جميع الدول إلى الامتناع عن إصدار وتطبيق قوانين وتدابير من هذا النوع، وحث الدول التي لا تزال تطبقها على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغائها أو إبطالها في أقرب وقت ممكن.
كوبا تتهم واشنطن باستخدام الحصار لإحداث أزمة إنسانية
وندّد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريا بالحصار الأمريكي، وقال إن سياسة الولايات المتحدة تفرض قيوداً على كل ما يضمن استمرار الحياة في كوبا، متهماً واشنطن باستهداف الشعب الكوبي وعائلاته من خلال قرارات سياسية وتدابير مخطط لها تهدف، بحسب قوله، إلى افتعال أزمة إنسانية واستخدامها أداة ضغط.
وأكد رودريغيز، أن بلاده تطالب بالسماح لشعبها بالعيش بسلام، وحل خلافاته ومشكلاته داخلياً وبطرق سلمية، وإيجاد حلول للصعوبات التي تواجه العالم بعيداً عن أشكال العدوان السياسي والعسكري والفكري والاقتصادي.
واشنطن تحمل الحكومة الكوبية المسؤولية
في المقابل، دعا السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز الدول الأعضاء إلى رفض مشروع القرار، معتبراً أن التصويت لصالحه يمنح الحكومة الكوبية انتصاراً دعائياً، ومتهماً إياها بالفساد وسوء إدارة الدولة.
وقال والتز: إنه لا يوجد حصار على كوبا، محمّلاً الحكومة الكوبية المسؤولية عن معاناة شعبها، ومعتبراً أن هافانا تستخدم التصويت السنوي في الجمعية العامة لتبرير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وتفرض الولايات المتحدة قيوداً اقتصادية وتجارية على كوبا منذ عام 1962، وشدّدت هذه القيود عبر تشريعات وإجراءات لاحقة، ومنذ عام 1992، تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً على قرارات تدعو إلى إنهاء الحصار، وتحظى هذه القرارات عادة بتأييد واسع، لكنها لا تُنهي القيود الأمريكية بحد ذاتها.