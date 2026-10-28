الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الحصار الأمريكي على كوبا

نيويورك-سانا‏

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قراراً يدعو إلى إنهاء الحصار ‏الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ عام 1962، ‏وذلك للمرة الرابعة والثلاثين منذ عام 1992.‏

وحظي القرار بتأييد 130 دولة، مقابل معارضة 17 دولة، فيما امتنعت 25 دولة عن ‏التصويت، في حين كان قرار العام الماضي قد حصل على تأييد 165 دولة، وعارضته ‌‏7 دول، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.‏

القرار يدعو إلى إلغاء التدابير المفروضة على كوبا

وأعربت الجمعية العامة في قرارها عن قلقها إزاء استمرار الحصار الاقتصادي والتجاري ‏والمالي المفروض على كوبا، رغم القرارات السابقة الداعية إلى إنهائه، كما أعربت عن ‏قلقها من الآثار السلبية لهذه التدابير على الشعب الكوبي والمواطنين الكوبيين المقيمين في ‏بلدان أخرى.‏

ودعا القرار جميع الدول إلى الامتناع عن إصدار وتطبيق قوانين وتدابير من هذا النوع، ‏وحث الدول التي لا تزال تطبقها على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغائها أو إبطالها في ‏أقرب وقت ممكن.‏

كوبا تتهم واشنطن باستخدام الحصار لإحداث أزمة إنسانية

وندّد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريا بالحصار الأمريكي، وقال إن سياسة ‏الولايات المتحدة تفرض قيوداً على كل ما يضمن استمرار الحياة في كوبا، متهماً واشنطن ‏باستهداف الشعب الكوبي وعائلاته من خلال قرارات سياسية وتدابير مخطط لها تهدف، ‏بحسب قوله، إلى افتعال أزمة إنسانية واستخدامها أداة ضغط.‏

وأكد رودريغيز، أن بلاده تطالب بالسماح لشعبها بالعيش بسلام، وحل خلافاته ومشكلاته ‏داخلياً وبطرق سلمية، وإيجاد حلول للصعوبات التي تواجه العالم بعيداً عن أشكال العدوان ‏السياسي والعسكري والفكري والاقتصادي.‏

واشنطن تحمل الحكومة الكوبية المسؤولية

في المقابل، دعا السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز الدول الأعضاء إلى ‏رفض مشروع القرار، معتبراً أن التصويت لصالحه يمنح الحكومة الكوبية انتصاراً دعائياً، ‏ومتهماً إياها بالفساد وسوء إدارة الدولة.‏

وقال والتز: إنه لا يوجد حصار على كوبا، محمّلاً الحكومة الكوبية المسؤولية عن معاناة ‏شعبها، ومعتبراً أن هافانا تستخدم التصويت السنوي في الجمعية العامة لتبرير الأوضاع ‏الاقتصادية والمعيشية في البلاد.‏

وتفرض الولايات المتحدة قيوداً اقتصادية وتجارية على كوبا منذ عام 1962، وشدّدت ‏هذه القيود عبر تشريعات وإجراءات لاحقة، ومنذ عام 1992، تصوّت الجمعية العامة ‏للأمم المتحدة سنوياً على قرارات تدعو إلى إنهاء الحصار، وتحظى هذه القرارات عادة ‏بتأييد واسع، لكنها لا تُنهي القيود الأمريكية بحد ذاتها.‏