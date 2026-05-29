إيرلندا تفوز على قطر في مباراة ودية استعداداً لكأس العالم 2026

دبلن-سانا

فاز المنتخب الأيرلندي على نظيره القطري بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب “أفيفا” بالعاصمة الأيرلندية دبلن، ضمن استعدادات قطر لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وتلقى المنتخب القطري هدفاً مبكراً عن طريق المدافع الإيرلندي ناثان كولينز في الدقيقة الرابعة.

وشهدت المباراة حالتي طرد، حيث تعرض لاعب منتخب أيرلندا جاك مويلان للطرد في الدقيقة 44، قبل أن يتلقى المعز علي مهاجم منتخب قطر بطاقة حمراء في الدقيقة 78.

وتأتى المباراة ضمن المرحلة الأخيرة من تحضيرات منتخب قطر قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

ووضعت قرعة كأس العالم المنتخب القطري في المجموعة الثانية إلى جانب كل من سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك.