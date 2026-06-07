طموح الفراعنة المصري يصطدم بخبرة بلجيكا في المجموعة ‏السابعة لمونديال 2026‏

دمشق-سانا‏

تحمل المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم لكرة القدم ‌‏2026، والتي تضم بلجيكا ومصر وإيران ونيوزيلندا في ‏طياتها ‏صراعاً تكتيكياً كبيراً ومثيراً يجمع بين خبرة ‏الملاعب الأوروبية، وطموح الكرة العربية والإفريقية، ‏إلى جانب الانضباط ‏الآسيوي وممثل أوقيانوسيا‎.‎

ويدخل المنتخب البلجيكي منافسات هذه المجموعة ‏كمرشح أول لخطف صدارة الترتيب، متسلحاً بخبرة ‏نجومه المحترفين ‏في كبرى الدوريات الأوروبية، ورغبته ‏في الذهاب بعيداً في البطولة‎.‎

من جانبه يحمل المنتخب المصري (الفراعنة) الآمال ‏العربية والإفريقية في هذه المجموعة، حيث يسعى بقيادة ‏نجمه العالمي ‏محمد صلاح وكوكبة من المحترفين ‏والمحليين إلى تقديم عروض قوية تؤهله لتجاوز دور ‏المجموعات، وكتابة تاريخ جديد ‏للكرة المصرية في ‏المحفل العالمي‎.‎

ويتطلع منتخب إيران إلى حجز مقعد له في الدور المقبل ‏من خلال صلابته الدفاعية وانضباطه التكتيكي، بينما ‏يبرز منتخب ‏نيوزيلندا كفريق طموح يسعى لإثبات ‏جدارته وتفجير المفاجآت، مستفيداً من بنيته البدنية القوية ‏وكرته الحديثة‎.‎

ووفقاً للجدول الرسمي المعتمد، تستهل المجموعة السابعة ‏منافساتها يوم الإثنين الـ 15 من حزيران 2026 بقمة مرتقبة ‌‏تجمع بلجيكا ومصر عند الساعة العاشرة ليلاً، تليها ‏يوم الثلاثاء الـ 16 من حزيران مواجهة إيران ونيوزيلندا في ‏تمام الساعة ‏الرابعة فجراً، وفي الجولة الثانية التي تقام ‏يوم الأحد الـ 21 من حزيران، يلتقي منتخبا بلجيكا وإيران عند ‏الساعة العاشرة ‏ليلاً، يليه صدام قوي يجمع منتخب مصر ‏مع نيوزيلندا عند الساعة الرابعة فجراً‎.‎

وتختتم المجموعة منافساتها في جولة حاسمة وموحدة ‏التوقيت يوم السبت الـ 27 من حزيران عند الساعة السادسة ‏صباحاً، ‏حيث يواجه منتخب مصر نظيره الإيراني ‏بالتزامن مع لقاء بلجيكا ونيوزيلندا لتحديد المتأهلين ‏رسمياً‎.‎

وتترقب الجماهير الرياضية حول العالم ضربة البداية ‏لنهائيات بطولة كأس العالم 2026، في الـ 11 من ‏حزيران الجاري، ‏وتحمل الرقم (23) في تاريخ البطولة، ‏وتتميز بكونها النسخة الأولى التي تقام بتنظيم مشترك ‏بين ثلاث دول في قارة أمريكا ‏الشمالية، وهي الولايات ‏المتحدة، والمكسيك، وكندا، إلى جانب كونها الأولى التي ‏تشهد مشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32.‎