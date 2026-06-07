طموح الفراعنة المصري يصطدم بخبرة بلجيكا في المجموعة ‏السابعة لمونديال 2026‏

دمشق-سانا
تحمل المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي تضم بلجيكا ومصر وإيران ونيوزيلندا في طياتها صراعاً تكتيكياً كبيراً ومثيراً يجمع بين خبرة الملاعب الأوروبية، وطموح الكرة العربية والإفريقية، إلى جانب الانضباط الآسيوي وممثل أوقيانوسيا.
ويدخل المنتخب البلجيكي منافسات هذه المجموعة كمرشح أول لخطف صدارة الترتيب، متسلحاً بخبرة نجومه المحترفين في كبرى الدوريات الأوروبية، ورغبته في الذهاب بعيداً في البطولة.
من جانبه يحمل المنتخب المصري (الفراعنة) الآمال العربية والإفريقية في هذه المجموعة، حيث يسعى بقيادة نجمه العالمي محمد صلاح وكوكبة من المحترفين والمحليين إلى تقديم عروض قوية تؤهله لتجاوز دور المجموعات، وكتابة تاريخ جديد للكرة المصرية في المحفل العالمي.
ويتطلع منتخب إيران إلى حجز مقعد له في الدور المقبل من خلال صلابته الدفاعية وانضباطه التكتيكي، بينما يبرز منتخب نيوزيلندا كفريق طموح يسعى لإثبات جدارته وتفجير المفاجآت، مستفيداً من بنيته البدنية القوية وكرته الحديثة.
ووفقاً للجدول الرسمي المعتمد، تستهل المجموعة السابعة منافساتها يوم الإثنين الـ 15 من حزيران 2026 بقمة مرتقبة تجمع بلجيكا ومصر عند الساعة العاشرة ليلاً، تليها يوم الثلاثاء الـ 16 من حزيران مواجهة إيران ونيوزيلندا في تمام الساعة الرابعة فجراً، وفي الجولة الثانية التي تقام يوم الأحد الـ 21 من حزيران، يلتقي منتخبا بلجيكا وإيران عند الساعة العاشرة ليلاً، يليه صدام قوي يجمع منتخب مصر مع نيوزيلندا عند الساعة الرابعة فجراً.
وتختتم المجموعة منافساتها في جولة حاسمة وموحدة التوقيت يوم السبت الـ 27 من حزيران عند الساعة السادسة صباحاً، حيث يواجه منتخب مصر نظيره الإيراني بالتزامن مع لقاء بلجيكا ونيوزيلندا لتحديد المتأهلين رسمياً.
وتترقب الجماهير الرياضية حول العالم ضربة البداية لنهائيات بطولة كأس العالم 2026، في الـ 11 من حزيران الجاري، وتحمل الرقم (23) في تاريخ البطولة، وتتميز بكونها النسخة الأولى التي تقام بتنظيم مشترك بين ثلاث دول في قارة أمريكا الشمالية، وهي الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا، إلى جانب كونها الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32.