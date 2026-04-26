ستراسبورغ يخطف فوزاً غالياً أمام مضيفه لوريان في الدوري الفرنسي

باريس-سانا

حقق ستراسبورغ فوزاً صعباً على حساب مضيفه لوريان بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ونجح نواه كاديو في افتتاح النتيجة لصالح فريقه لوريان في الدقيقة 26، وأضاف أصحاب الأرض هدفاً ثانياً في الدقيقة 54 عبر بابلو باغـيس، لكن ستراسبورغ تمكن من تذليل الفارق عن طريق سيباستيان ناناسي ثم أتى تعديل النتيجة للضيوف بهدف ناثانيال ادجي ضد مرماه، وفي الثواني الأخيرة من عمر اللقاء خطف ستراسبورغ هدف الفوز عبر اندرو باميديلي.

وفي مباراة ثانية حقق ليل فوزاً مهماً على باريس إف سي بهدف دون رد.

وفي مباراة أخرى حقق رين الفوز على ضيفه نانت بهدفين لواحد.

وحسم التعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلهم لقاء لوهافر وضيفه ميتز.