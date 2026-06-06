الفيحاء تحتضن “كلاسيكو” السلة السورية بين الوحدة وأهلي حلب

دمشق-سانا

تتجه أنظار عشاق كرة السلة السورية عند الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، نحو صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، التي تحتضن مواجهة “الكلاسيكو” المرتقبة بين فريقي الوحدة وأهلي حلب، وذلك في قمة مباريات إياب فاينال6 دوري كرة السلة للرجال.

ويدخل فريق الوحدة (متصدر الترتيب) اللقاء بمعنويات مرتفعة طامحاً إلى مواصلة سلسلة انتصاراته، وتعزيز صدارته لجدول الترتيب، ومستنداً إلى عاملي الأرض والجمهور.

وفي المقابل، يسعى فريق أهلي حلب إلى تحقيق الفوز لتقليص الفارق مع المتصدر، وتأكيد جاهزيته للمنافسة بقوة قبيل الدخول في الفاينال 4.

وتتسم المواجهة تاريخياً بالندية والإثارة، وتأتي هذه المرة مفتوحة على جميع الاحتمالات في ظل امتلاك كلا الفريقين نخبة من أبرز اللاعبين المحليين والمحترفين الأجانب، إلى جانب الصراع التكتيكي المرتقب بين مدربي الفريقين لحسم تفاصيل المباراة الكبيرة.

وكان الوحدة قد حسم مواجهة الذهاب لمصلحته بنتيجة 82-71 نقطة، في حين يتطلع أهلي حلب في مواجهة اليوم إلى رد الاعتبار، وتعديل الكفة في واحدة من أهم محطات الموسم السلوي الحالي.