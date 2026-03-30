خان شيخون يفوز على أمية في مباراة مؤجلة من الدوري الممتاز لكرة القدم

إدلب-سانا

حقق نادي خان شيخون فوزاً مهماً ومستحقاً على جاره أمية بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة مؤجلة من منافسات الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، والتي جرت اليوم على ملعب إدلب البلدي.

سجل أهداف خان شيخون كل من سعيد قويري هدفين، وبراء ديار بكرلي، في حين سجل هدف أمية الوحيد بكري كوياتي.

وبهذه النتيجة رفع خان شيخون رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الـ13، في حين تجمد رصيد أمية عند النقطة الثامنة بالمركز الـ15.

ويقام غداً “ديربي الساحل” المنتظر بين تشرين وحطين في مباراة مؤجلة أيضاً.

ويتصدر أهلي حلب فرق الدوري برصيد 36 نقطة، يليه الوحدة ب33 نقطة، ثم حمص الفداء ب30 نقطة.

