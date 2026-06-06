وزارة الداخلية: القبض على أحد المتورطين في جرائم حرب خلال زمن النظام البائد

photo 2026 06 06 15 32 51 وزارة الداخلية: القبض على أحد المتورطين في جرائم حرب خلال زمن النظام البائد

دمشق-سانا

تمكنت قوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على المدعو محمد بسام حساني، لثبوت تورطه في جرائم حرب، خلال فترة حكم النظام البائد.

وبحسب ما أوردته وزارة الداخلية عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، فإن المذكور بدأ إجرامه ضمن “فوج الطرماح” التابع للمخابرات الجوية، مشاركاً في عمليات عسكرية بريفي حلب وحماة ومعارك مطار كويرس، قبل انخراطه في صفوف ميليشيا “حزب الله” ونشاطه في تدمر والبادية السورية، حيث سجلت بحقه ملفات حافلة بالانتهاكات والجرائم.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم بحقه، وأحيل إلى الجهات القضائية المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة.

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