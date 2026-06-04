المجموعة الرابعة للمونديال.. رقعة المنافسة تتسع في صراع الهويات بين أربع قارات

دمشق-سانا

لا تبدو حسابات المجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم 2026، والتي تضم منتخبات الولايات المتحدة وباراغواي وتركيا وأستراليا، خاضعة للمنطق التقليدي، فالمجموعة متوازنة إلى حد كبير ورقعة المنافسة تتسع لصدام هويات كروية شرسة مع صعوبة التكهن بهوية المتأهلين.

وتصطدم طموحات أصحاب الأرض المستندة إلى دعم الجمهور الكبير، بالقوة البدنية والصلابة العالية لمنتخب باراغواي العائد بقوة إلى الواجهة، بموازاة التنظيم الأوروبي الصارم لتركيا، والاندفاع البدني لمنتخب أستراليا الطامح لتكرار الحضور الآسيوي المميز في المحفل العالمي.

ويدخل المنتخب الأمريكي المنافسات بقيادة فنية مستقرة، حيث يتسلح الفريق بكوكبة من اللاعبين الذين يطمحون لتحقيق نتيجة إيجابية والوصول بعيداً في هذا المونديال.

بدوره، يسجل منتخب باراغواي حضوراً قوياً يعتمد فيه على مزيج من عناصر الخبرة والشباب، إذ يمتاز بالضغط العالي والسرعة في نقل الكرات، والروح القتالية العالية التي تجعل منه منافساً مباشراً على إحدى بطاقتي التأهل المباشر.

من جانبه، يدحل المنتخب التركي البطولة تحت إشراف تكتيكي صارم مستنداً إلى جماعية الأداء والالتزام الدفاعي المحكم، ومُعتمداً على عدد من أبرز لاعبيه الناشطين في الدوريات العالمية لخطف نقاط العبور.

أما المنتخب الأسترالي، ممثل الكرة الآسيوية، فيتميز بأسلوبه الكلاسيكي القائم على اللياقة البدنية العالية، والكرات العرضية الطويلة، والانضباط التكتيكي، باحثاً عن محو الفوارق الفنية بالإرادة والروح الجماعية.

وفي قراءة لمسار اللقاءات، تفتتح الولايات المتحدة مشوارها في الثالث عشر من حزيران بمواجهة باراغواي، في لقاء يسعى فيه المنتخب الأمريكي لفرض كلمته مبكراً، يليه في اليوم التالي لقاء لا يقل إثارة يجمع تركيا مع أستراليا.

وتتواصل الحسابات المعقدة في الجولة الثانية، حيث تلتقي أمريكا مع أستراليا في التاسع عشر من الشهر ذاته، بينما تقام في العشرين من حزيران مواجهة تركيا وباراغواي، قبل أن تسدل الستائر على الدور الأول في السادس والعشرين من حزيران لتحديد هوية العابرين رسمياً إلى دور الـ32.

وتترقب الجماهير الرياضية حول العالم ضربة البداية لنهائيات كأس العالم 2026، في الـ 11 من حزيران الجاري وتحمل الرقم (23) في تاريخ البطولة، وتتميز بكونها النسخة الأولى التي تقام بتنظيم مشترك بين ثلاث دول في قارة أمريكا الشمالية وهي الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا، إلى جانب كونها الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32.