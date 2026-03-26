لقاء في دمشق يبحث تعزيز دعم المنظمات الإنسانية لمحافظة الحسكة

دمشق-سانا

بحث المبعوث الرئاسي لتنفيذ اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع “قسد” العميد زياد العايش، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، واقع محافظة الحسكة وآليات دمج مؤسسات “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأوضحت مديرية إعلام الحسكة في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أنه جرت خلال اللقاء في مبنى الوزارة بدمشق، مناقشة آليات تعزيز دعم المنظمات الإنسانية لتسهيل عملها في محافظة الحسكة، بما يسهم في تقديم المساعدة العاجلة للأهالي المتضررين من الفيضانات الأخيرة.

مبينة أنه من المقرر أن تجري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل زيارة ميدانية إلى المحافظة خلال الأسبوع المقبل للاطلاع على الواقع عن قرب.

وكان المبعوث الرئاسي لمتابعة تطبيق اتفاق اندماج “قسد” العميد زياد العايش، بحث مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، آليات استلام وتنظيم المنافذ الحدودية في محافظة الحسكة، وذلك خلال لقاء في الـ 10من آذار الجاري جرى في مقر الهيئة بدمشق.

