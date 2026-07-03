سويسرا تتجاوز الجزائر وتتأهل إلى دور 16 لكأس العالم 2026

فانكوفر-سانا

تأهل منتخب سويسرا إلى دور 16 من كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب الجزائر بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين صباح اليوم الجمعة في مدينة فانكوفر الكندية ضمن دور 32 للبطولة.

وافتتحت سويسرا التسجيل بالدقيقة العاشرة عن طريق اللاعب بريل إمبولو، وفي الشوط الثاني ومن خطأ من مدافعي الجزائر في التعامل مع عرضية لمنتخب سويسرا، باغت دان ندوى مرمى الجزائر بتسديدة قوية بالدقيقة 46 أضاف بها الهدف الثاني لمنتخب سويسرا.

وبعد الهدف الثاني سيطر منتخب سويسرا على المباراة وسط محاولات الجزائر للعودة للمباراة ولكن دون جدوى، واحتسب حكم اللقاء ست دقائق وقتاً بدلاً من ضائع لتنتهي المباراة بفوز سويسرا على الجزائر بهدفين دون رد.

وتواجه سويسرا فى الدور المقبل، دور 16، الفائز من مباراة كولومبيا وغانا بدور 32.