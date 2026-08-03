المؤسسة السورية للمعارض تعلن أجندة معارض شهر آب

دمشق-سانا



أعلنت المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية أجندة معارضها في سوريا خلال شهر آب الجاري، والتي تتضمن تنظيم عدد من المعارض التخصصية والاقتصادية والتعليمية في دمشق وحلب، بمشاركة جهات محلية ودولية، وذلك في إطار دعم الحركة الاقتصادية والتجارية وتنشيط قطاع المعارض.



وأشارت المؤسسة عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم الإثنين، إلى أن فعاليات هذا الشهر انطلقت بالمعرض الطبي التخصصي “ميديكا سكوب 2026” خلال الفترة من 2 إلى 5 آب، يليه المعرض الثلاثي للصناعات البلاستيكية والكيميائية والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج في دمشق خلال الفترة من 5 إلى 8 آب، ثم المعرض العربي للبناء “أرابيكس” في حلب خلال الفترة من 6 إلى 9 آب.



وتشمل الأجندة أيضاً معرض المدارس والمعاهد “EDUGATE EXPO” في دمشق خلال الفترة من 9 إلى 11 آب، والمعرض السوري للجلديات والأحذية ومستلزمات الإنتاج “SYLEX 2” في حلب خلال الفترة من 20 إلى 22 آب.



كما تتضمن الأجندة إقامة الدورة الثالثة والستين من معرض دمشق الدولي في دمشق خلال الفترة الممتدة من 26 آب إلى 4 أيلول، إلى جانب معرض المدارس والمعاهد “EDUGATE EXPO” في حلب خلال الفترة من 28 إلى 30 آب، والمعرض الطبي “MEDI FER” ومعرض التعليم العالي “STUDY EXPO” في حلب يومي 29 و30 آب.



وتعمل المؤسسة السورية العامة للمعارض والأسواق الدولية على تنظيم العديد من المعارض المتخصصة على مدار العام، بما يسهم في جذب المستثمرين، والتعريف بالمنتجات الوطنية، وتعزيز فرص التشبيك بين الشركات ورجال الأعمال، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، بما يدعم النشاط الاقتصادي والتجاري في سوريا.