منتخب كوريا الجنوبية يفوز على نظيره التشيكي في بطولة كأس العالم 2026

مكسيكو-سانا

فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره التشيكي اليوم الجمعة بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2026، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب جوادالاخارا في المكسيك.



وشهد الشوط الأول الذي انتهى سلبي النتيجة، أفضلية نسبية للمنتخب الكوري الذي صنع أكثر من فرصة خطيرة، وفي الدقيقة 59 باغت منتخب التشيك منافسه بهدف التقدم عبر رأسية لاديسلاف كريتشي.

وواصل المنتخب الكوري بعد الهدف ضغطه بحثاً عن التعادل، لينجح هوانج إن بيوم في إدراك التعادل بالدقيقة 67، وفي الدقيقة 77 سجل توماس سوتشيك هدفاً للتشيك، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وفاجأ المنتخب الكوري منافسه في الدقيقة 80 عبر هيون غيو أوه، مسجلًا هدف الفوز الذي منح منتخب بلاده النقاط الثلاث.

وكان المنتخب المكسيكي، الذي قص شريط افتتاح كأس العالم 2026، افتتح منافسات المجموعة الأولى أمس الخميس بالفوز على جنوب أفريقيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي.