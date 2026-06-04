منتخب سوريا للرجال بكرة القدم يلتقي نظيره البيلاروسي غداً في مباراة دولية ودية

مينسك-سانا

يلتقي منتخب سوريا للرجال بكرة القدم مع نظيره البيلاروسي غداً الجمعة، في مباراة دولية ودية، وذلك عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت دمشق في العاصمة البيلاروسية مينسك.

ومن المقرر أن يجري منتخبنا الوطني لكرة القدم اليوم الخميس، مرانه الرئيسي عند الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت دمشق، على أن يسبق الحصة التدريبية مؤتمر صحفي للمدير الفني الإسباني خوسية لانا والمقرر عند الساعة الرابعة مساءً.

وكان أجرى منتخبنا حصته التدريبية الأولى أمس الأربعاء، بمشاركة 22 لاعباً، فيما اقتصر الغياب على المهاجم بابلو صباغ، الذي وصل إلى مقر إقامة البعثة بوقت متأخر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا مع منتخب البحرين في ودية دولية ثانية في التاسع من الشهر الحالي.

وكان المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، خوسيه لانا أعلن في وقت سابق قائمة اللاعبين المختارين لخوض المباراتين الوديتين أمام منتخبي بيلاروسيا والبحرين، حيث استدعى المدرب الإسباني ‌‏23 لاعباً أغلبهم من المحترفين في الأندية العربية ‏والأوروبية، وذلك ضمن تحضيرات المنتخب لخوض ‏نهائيات كأس آسيا المقررة في المملكة العربية السعودية‎.‎

وشهدت القائمة غياب المهاجمين عمر السومة وعمر ‏خريبين، إضافة إلى محمد الصلخدي، فيما تم استدعاء ‏عدد من اللاعبين الجدد ومنهم محمد الشيخ الذي يلعب ‏في الدوري السويسري، إضافة إلى عودة محمد عثمان ‏وعبد الرحمن ويس‎.

وضمت القائمة كلاً من مكسيم صراف، شاهر الشاكر، ‏أحمد مدنية، زكريا حنان، أحمد الأشقر، أنس دهان، عبد ‏الرزاق محمد، محمد المصطفى، محمود المواس، أحمد ‏فقا، سيمون أمين، خالد كردغلي، عمرو الميداني، محمود ‏الأسود، عبد الله الشامي، محمد عثمان، عبد الرحمن ‏ويس، عمار رمضان، بابلو صباغ، زياد غنوم، ألمار ‏إبراهام، محمد الشيخ، علاء الدالي‎.‎