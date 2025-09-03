منتخب الغابون يعزز آماله في الوصول إلى كأس العالم

بورت لويس-سانا

عزز منتخب الغابون آماله في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، بفوزه على سيشل بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الإفريقية.

سجل بوانجا، مهاجم لوس أنجلوس إف سي الأمريكي ثلاثة أهداف في الشوط الأول خلال الدقائق الـ 4 والـ 34 والـ 38، رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف في التصفيات، في صدارة ترتيب الهدافين، وختم يانيس مبيمبا أهداف منتخب بلاده بالهدف الرابع في الدقيقة الـ 89.

وبهذا الفوز رفع منتخب الغابون، الذي يطمح للوصول إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة السادسة مؤقتا، وبفارق نقطتين أمام ساحل العاج التي تستضيف بوروندي في أبيدجان بعد غد.

ويأمل نجما منتخب الغابون أوباميانج وأليفيناه في التعافي من الإصابة قبل المواجهة الحاسمة ضد ساحل العاج في فرانسفيل، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثامنة.

وتقام الجولتان الأخيرتان في تشرين الأول المقبل.

ويتأهل المتصدر بالمجموعات التسع إلى كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما تخوض المنتخبات التي تحتل المركز الثاني ملحقاً فاصلاً للتأهل.

