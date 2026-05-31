مقتل شخص وإصابة نحو 200 خلال اضطرابات بعد تتويج سان جيرمان بلقب دوري الأبطال

باريس-سانا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية وفاة شخص وإصابة أكثر من 200 خلال أعمال عنف واضطرابات شهدتها العاصمة باريس ومدن أخرى عقب تتويج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها، اليوم الأحد: إن 57 شرطياً أصيبوا خلال المواجهات، فيما أوقفت السلطات أكثر من 400 شخص، بعضهم خارج باريس.

وأوضحت الشرطة أن مشاغبين أضرموا النار في سيارات وأكشاك لتأجير الدراجات، وحطموا واجهات عدد من المتاجر، بينما امتدت أعمال التخريب إلى مبانٍ عامة في مدن أخرى، بينها أورليان.

وأشار ممثلو الادعاء في باريس إلى أن شاباً توفي إثر حادث دراجة نارية وقع وسط الاضطرابات، في حين أكدت السلطات أن قوات الأمن، التي شارك فيها أكثر من 20 ألف عنصر، تمكنت من احتواء أعمال العنف والسيطرة على الوضع.

وأثارت هذه الأحداث جدلاً سياسياً في فرنسا بشأن الأمن العام، وسط دعوات لتشديد الإجراءات الأمنية ومعالجة الأسباب الاجتماعية الكامنة وراء تكرار أعمال الشغب خلال المناسبات الرياضية الكبرى.

يشار إلى أن الشرطة الفرنسية أعلنت، في وقت سابق، أنها ‏أوقفت 130 شخصاً بعد أن عطلت أعمال العنف والاضطرابات مظاهر الاحتفال، لافتةً إلى أن مجموعة من المحتجين حاولت اقتحام أحد مراكز الشرطة في العاصمة، في ‏حين أسفرت المواجهات عن أضرار مادية لحقت بمركبات وواجهات عدد من المحال ‏التجارية.

وتوّج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس السبت، بلقب دوري أبطال ‏أوروبا لكرة القدم للمرّة الثانية توالياً، بعد فوزه على أرسنال ‏الإنكليزي بركلات الترجيح 4-3، وذلك بعد نهاية المواجهة في ‏وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1‌‎.