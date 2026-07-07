إسبانيا تفوز على البرتغال بهدف نظيف وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026

photo 2026 07 07 00 09 36 إسبانيا تفوز على البرتغال بهدف نظيف وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026

دالاس- سانا

تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه الثمين على نظيره البرتغالي بهدف نظيف في قمة مباريات دور الـ16 التي أقيمت في مدينة دالاس الأمريكية.

بدأت المباراة بإيقاع هجومي سريع من المنتخبين، حيث تبادل الطرفان المحاولات الهجومية وصنعا عدداً من الفرص، ففي الدقيقة 16 أطلق لامين يامال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس البرتغالي ديوجو كوستا تصدى لها ببراعة.

وكاد المنتخب البرتغالي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 37، بعدما استقبل جواو فيليكس عرضية من بيدرو نيتو وسددها نحو المرمى، إلا أن حارس إسبانيا تدخل في الوقت المناسب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإسباني ضغطه الهجومي وسط استمرار تبادل الفرص بين الفريقين، وبينما كانت المباراة تتجه نحو النهاية، نجح المنتخب الإسباني في خطف هدف الفوز في الدقيقة 91، بعدما أرسل فيران توريس تمريرة بينية رائعة إلى ميكيل ميرينو، الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء استقرت في الشباك، مانحاً إسبانيا بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وسيلتقي المنتخب الإسباني في الدور ربع النهائي الفائز من المواجهة التي تجمع بين منتخبي الولايات المتحدة وبلجيكا.

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