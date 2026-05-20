العرب في مونديال 2026.. حضور غير مسبوق في محفل كروي استثنائي

دمشق-سانا

تشهد النسخة الثالثة والعشرون من نهائيات كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2026) حضوراً عربياً لافتاً وغير مسبوق في سابقة تاريخية، بعد أن ضمنت ثمانية منتخبات عربية وصولها إلى الحدث الرياضي الأبرز عالمياً.

وسجلت منتخبات (قطر، السعودية، الأردن، العراق، المغرب، تونس، الجزائر، ومصر) حضورها في البطولة التي تقام في الفترة الممتدة من الحادي عشر من حزيران وحتى التاسع عشر من تموز القادم، باستضافة مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك، وتتميز هذه النسخة بإقامة 104 مباريات بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ المسابقة العريقة.

ووزعت المنتخبات المشاركة على 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق، حيث يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ 32 المعتمد للمرة الأولى تاريخياً، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، في حين تفتتح البطولة على ملعب “أستيكا” العريق في مكسيكو سيتي، بينما يقام النهائي على ملعب “ميتلايف ستايدوم” في نيويورك.

منتخبات عرب آسيا.. طموحات متجددة وظهور أول للنشامى

في تفاصيل مجموعات ومباريات ممثلي الكرة العربية في قارة آسيا، يشارك المنتخب القطري (العنابي) للمرة الثانية في تاريخه، والأولى عبر التصفيات المؤهلة، حيث يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب كندا، والبوسنة والهرسك، وسويسرا، ويفتتح مواجهاته أمام سويسرا في الـ 13 من حزيران بملعب سان فرانسيسكو، ثم يلتقي كندا في الـ 18 منه بفانكوفر، ويختتم دور المجموعات أمام البوسنة والهرسك في الـ 24 من حزيران بسياتل.

من جانبه، يسجل المنتخب السعودي (الأخضر) مشاركته السابعة في النهائيات، والتي كان أولها في مونديال أمريكا 1994، والذي شهد أفضل إنجازاته ببلوغ ثمن النهائي، وينافس هذه المرة في المجموعة الثامنة برفقة إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر، ويبدأ مشواره بلقاء الأوروغواي في الـ 15 من حزيران بميامي، ثم يواجه إسبانيا في الـ 21 منه بأتلانتا، ويلتقي الرأس الأخضر في الـ 26 من الشهر ذاته بهيوستن.

ويدون منتخب الأردن (النشامى) اسمه للمرة الأولى في تاريخ كؤوس العالم، حيث أسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة العاشرة القوية التي تضم الأرجنتين (حامل اللقب)، والنمسا، وشقيقه المنتخب الجزائري، ويستهل الأردن مبارياته أمام النمسا في الـ 16 من حزيران بسان فرانسيسكو، تليها مواجهة عربية خالصة أمام الجزائر في الـ 22 منه على الملعب ذاته، قبل أن يختتم مواجهاته أمام الأرجنتين في الـ 27 من حزيران بدالاس.

بدوره، يبلغ منتخب العراق (أسود الرافدين) المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد غياب طويل منذ مشاركته الأولى في نسخة المكسيك 1986، ويلعب في المجموعة التاسعة النارية إلى جانب فرنسا، السنغال، والنرويج، حيث يبدأ مبارياته أمام النرويج في الـ 16 من حزيران ببوسطن، ثم يلتقي فرنسا في الـ 22 منه بفيلاديلفيا، ويواجه السنغال في الـ 26 من الشهر نفسه بتورونتو الكندية.

منتخبات عرب إفريقيا.. بحث عن مواصلة الأمجاد التاريخية

وفي قارة إفريقيا، يدخل منتخب المغرب (أسود الأطلس) البطولة للمرة السابعة في تاريخه، متسلحاً بالسجل العربي الأفضل عالمياً عقب إنجازه التاريخي باحتلال المركز الرابع في مونديال قطر 2022، علماً أنه كان أول منتخب عربي يتأهل للدور الثاني في مكسيكو 1986، ويلعب المغرب في المجموعة الثالثة مع البرازيل، اسكتلندا، وهايتي، حيث يقص شريط مبارياته بمواجهة البرازيل في الـ 13 من حزيران بنيويورك، ثم يلتقي اسكتلندا في الـ 19 منه ببوسطن، ويختتم المجموعة أمام هايتي في الـ 24 من حزيران بأتلانتا.

ويتأهب منتخب تونس (نسور قرطاج) للمشاركة السابعة في تاريخه، وهو صاحب أول فوز عربي في تاريخ المونديال عندما هزم المكسيك بثلاثة أهداف لهدف عام 1978، ويتواجد في المجموعة السادسة برفقة هولندا، واليابان، والسويد، ويبدأ مواجهاته أمام السويد في الـ 14 من حزيران بمونتيري المكسيكية، ثم يلتقي اليابان في الـ 20 منه بالملعب نفسه، ويواجه هولندا في الـ 25 من حزيران بكانساس سيتي.

ويخوض منتخب الجزائر (محاربو الصحراء) المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، مستلهماً تألقهم في نسخة البرازيل 2014 حين بلغوا ثمن النهائي، ويلعب في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين، النمسا، والأردن، ويبدأ مشواره بمواجهة الأرجنتين في الـ 16 من حزيران بكانساس سيتي، ثم يلتقي شقيقه الأردني في الـ 22 منه بسان فرانسيسكو، ويواجه النمسا في الـ 27 الشهر ذاته بكانساس سيتي.

ويستعد منتخب مصر (الفراعنة) للمشاركة الرابعة في تاريخه، وهو أول منتخب عربي يسجل حضوراً مونديالياً في نسخة إيطاليا 1934، ويلعب في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، ويفتتح مبارياته أمام بلجيكا في الـ 15 من حزيران بسياتل، ثم يلتقي نيوزيلندا في الـ 21 منه بفانكوفر الكندية، ويختتم دور المجموعات بمواجهة إيران في الـ 26 من حزيران في سياتل.